محافظ الجيزة: طريق أبوربع بالبدرشين قيمة مضافة لشبكة الطرق في مصر

القاهرة - أ ش أ

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، الاثنين، أن طريق أبوربع بمدينة البدرشين يمثل قيمة مضافة لشبكة الطرق في مصر حيث يربط طريق مصر/أسيوط بالمدينة..موجها رؤساء مراكز ومدن العياط والبدرشين بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتحسين حركة السيارات وتطوير منظومة النقل بالمدخل الرئيسى لمركز ومدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير بموقف الأعمال والذي أوضح الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول 2 كم في إطار خطة رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق الحيوية والرئيسية بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

واطلع على نسب التنفيذ في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع بمركز ومدينة العياط ، والذي تضمن وضع الطبقة الرابطة بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط باعتبارهما من الشوارع الحيوية وضمن المطالب الملحة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.