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BBC

أمطار وظاهرة مسيطرة صباحًا.. الأرصاد تعلن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

04:14 م الإثنين 27 نوفمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 28 نوفمبر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

طقس الثلاثاء 28 نوفمبر

يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 29 والخميس 30 نوفمبر 2023

توجد شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023

توجد شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 3 ديسمبر

توجد شبورة مائية من 4 لـ 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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الطقس أمطار درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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