إطلاق 7 بودكاست.. "المتحدة للخدمات الإعلامية": هدفنا تقديم أفضل محتوى مدعوم تكنولوجيًّا

كتب- إسلام لطفي:

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه دون محتوى جيد وجاذب، فإن وسائل التكنولوجيا لا تستطيع تحقيق نجاح.

وأضاف الفقي، خلال كلمته بجلسة منتدى مصر للإعلام في نسخته الثانية، والتي جاءت بعنوان "المؤسسات الإعلامية والجمهور.. سباق التكنولوجيا"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها 32 وسيلة إعلام مختلفة، وتقوم جميعها بعمل خطة وتحاول إدخال الذكاء الاصطناعي في محتواها، ولدينا 3500 إعلامي يعملون داخل المؤسسة.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "الآن نحاول تطوير المنصات الإعلامية الرقمية، ونسعى لتقديم أفضل محتوى مدعوم بالتكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة بصدد إطلاق 7 بودكاست الشهر المقبل".

وأجاب الفقي عن سؤال: ما أكثر قطاع يتطلب التطوير التكنولوجي سواء أكان الترفيه أم الإعلام أم الرياضة.. وغيرها؟ بأن جميع المجالات تحتاج إلى إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سواء في الترفيه أو الرياضة وغيرهما.