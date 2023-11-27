وزير الزراعة يشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية

القاهرة - أ ش أ:

أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالإنجازات المهمة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية، والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات المهمة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد القصير أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي؛ لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين، كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام المحلي والأجنبي.

كما وجه بضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال، وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي بالنقد الأجنبي.. مشيرا إلى أن صادراتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية.

وفي نهاية الاجتماع.. استمع وزير الزراعة إلى آراء ومقترحات العاملين بالحجر الزراعي من أجل تطوير آليات العمل بالإدارة.