"حماة الوطن" ينظم مؤتمرا حاشدا بإيطاليا لدعم المرشح الرئاسي السيسي

ميلانو- أ ش أ:

نظمت أمانة المصريين بالخارج بحزب (حماة الوطن)، مؤتمرا حاشدا بمدينة ميلانو الإيطالية؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج .

جاء ذلك بحضور اللواء طارق نصير أمين عام الحزب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، ومساعد الأمين العام للحزب عن المصريين بالخارج المهندس علاء زياد، ومجموعة من الكيانات والاتحادات المصرية في إقليم لومبارديا بالشمال الإيطالي .

ونقل اللواء طارق نصير، تحيات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي، مشيدا بالدور الذي يقوم به المصريون في الخارج لدعم الدولة المصرية أمام العالم .

وتم عقد مائدة مستديرة؛ للاستماع إلى رؤية وأفكار أبناء مصر في إيطاليا، مع التطرق إلى الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المستويين الداخلي والخارجي، فضلا عن جهود التأكيد على حقوق أبناء مصر في الخارج.

وتناول اللواء طارق نصير، ملف القضية الفلسطينية، والجهود المصرية الرامية إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وما تم من الوصول إلى الهدنة الإنسانية، والرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة.

وفي ذات السياق.. أكد الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، بداية من تمثيل نيابي، ووجود وزارة مختصة بشئون المصريين بالخارج، فضلا عن السعي نحو تحقيق كافة مطالبهم، وإصدار تشريعات خاصة بهم .

وقال إن المصريين بالخارج سفراء مصر في البلدان الموجودين بها، مشيرا إلى أنهم يحرصون على وضع بلادهم في المكانة التي تستحقها.

وأكد أن المصريين بالخارج سيكون لهم مشاركة إيجابية في الاستحقاق الدستوري، بالخروج إلى صناديق الاقتراع، لاسيما في ظل الجهود والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل ممارسة حقهم الانتخابي.

ودعا نصير، المصريين في الخارج لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من النجاحات لكل المصريين في الداخل والخارج.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لشئون المصريين بالخارج عن حزب (حماة الوطن) المهندس علاء زياد، أن أبناء مصر بالخارج يقدرون جهود بلادهم ودورها المحوري في المنطقة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، والدبلوماسية المصرية من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج سيقدمون مشهدا يليق بمصر في الاستحقاق الدستوري، بالخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.