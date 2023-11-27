وزير الصحة من العريش: جميع المصابين الفلسطينيين بحالة جيدة

العريش- أ ش أ:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه تم تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح لتقديم الخدمة الطبية العاجلة للعابرين من قطاع غزة إلى مصر فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من القطاع إلى المستشفيات المصرية حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، قائلا: "إن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية".

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها وزيرالصحة ونظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة لمحافظة شمال سيناء، حيث كان في استقبالهم في مطار العريش الدولي نائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي.

وقال الخولي: إن وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية سيتفقدان ميناء رفح البري وسوف يزوران الجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش بجانب زيارة ميناء العريش البحري، مستعرضا الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وإيصالها إلى قطاع غزة فضلًا عن استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.

وبدورها، وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة تجاه فلسطين كما وجهت الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وأيضا لمحافظ شمال سيناء ونائبه والجهات المعنية على استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.