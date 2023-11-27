إزالة عقارات ومرافق.. تفاصيل مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بحيي طرة والمعادي أعمال إزالة تعارضات محور امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل أو المعروف باسم محور شمال طرة.

وأصدرت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توجيهاتها بمتابعة تنفيذ المشروع وبذل الجهود في إزالة المرافق المتعارضة لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال.

ونسقت الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إزالة العقارات التي تتعارض مع المشروع والتي تم حصرها.

ويخدم المشروع استكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيًا مع المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ويربط محور شمال طرة الجديد، محور حسب الله الكفراوي، ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كم.