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اشتراطات البناء الجديد.. المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء (إنشاء - تعلية)

12:43 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

مخالفات البناء

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كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن تفاصيل المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص أعمال بناء (إنشاء - تعلية) طبقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.

وقالت المحافظة، في منشور توعوي، إن المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص أعمال بناء وفق اشتراطات البناء الجديدة هي كما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة التوكيل في حالة الوكالة.

3- سند ملكية الأرض المسجل والمشهر بالشهر العقاري.

4- عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

5- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقًا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.

6- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة (4 طوابق فأكثر).

7- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.

8- وثيقة تأمين بها نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من المجمعة العشرية.

9- نوتة حسابية معتمدة من المكتب الهندسي.

مخالفات البناء اشتراطات البناء الجديد استخراج ترخيص بناء

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