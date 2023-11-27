وصول 15 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

كتب- مصراوي:

أكد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، وصول 15 مصابا من غزة إلى معبر رفح لنقلهم للمستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بأن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، في آخر أيام الهدنة، مضيفا أن إسرائيل تنتظر رد الفصائل الفلسطينية بشأن تمديد الهدنة يوما إضافيا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين.

أضاف أن إسرائيل تسلمت قائمة أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم، لافتا إلى أن هناك محاولات لتنظيف وتعقيم مستشفيات قطاع غزة خلال أيام الهدنة، التي تنتهي اليوم.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء، إلى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى في أزمته بسبب أحداث الحرب.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنه تم خلال إدخال 90 شاحنة مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى.