طلب إحاطة بشأن استغلال حملات المقاطعة في رفع أسعار السلع المحلية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استغلال حملات مقاطعة بعض المنتجات في رفع أسعار السلع.

وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الأخيرة إطلاق عدد من الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات العالمية، وذلك محاولة لمساندة ودعم القضية الفلسطينية ومحاولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال الضغط على ممولي جيش الاحتلال، بمقاطعة منتجاتهم.

وأضاف حسين أن تلك الحملات الشعبية، التي تفاعل معها عدد كبير من المواطنين، تسببت في استبدال عدد كبير من المواطنين، تلك المنتجات العالمية، واستخدام المنتجات المحلية البديلة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الإقبال الشعبي على المنتجات المحلية، لاسيما في المشروبات والسلع الغذائية، وذلك في ظل محدودية إنتاج المنتجات المحلية في الوقت الحالي، ما أدى إلى فجوة بين حجم المعروض وحجم الإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنتجات البديلة.

وتابع عضو مجلس النواب: هنا حاول بعض التجار استغلال تلك الفجوة الناتجة عن تفاعل المواطنين مع الحملات الشعبية بمقاطعة بعض المنتجات العالمية، في رفع أسعار المنتجات المحلية البديلة، في ظل قلة حجم المعروض منها بالأسواق، الأمر الذي يضر الاقتصاد المحلى، ويهدد بتراجع المواطنين عن شراء ومساندة المنتج المحلي.

وشدد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة التدخل بهدف الوقوف على خطوات الحكومة لمواجهة تلك المشكلة.