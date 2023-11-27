نشرة البرلمان| هل مصر مقبلة على التعويم.. وطلب إحاطة بشأن التكدس بكوبري تحيا مصر

كتب- سامح سيد:

تقدمت برلمانية بطلب إحاطة بشأن التكدس وبطء سداد رسوم المرور بكوبري تحيا مصر، وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حقيقة تعويم الجنيه.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار في البرلمان خلال اليوم والتي جاءت كالتالي:-

هل مصر مقبلة على تعويم رابع للجنيه مقابل الدولار؟ رئيس "خطة النواب" يكشف التفاصيل

قال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التخفيض المرتقب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، للمرة الرابعة، ومن ثم باقي العملات الأخرى الذي ينتظره الكثيرون، لن يحدث بالشكل الذي يعتقده الناس.

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حرب غزة.. رئيس "عربية النواب" يدعو إلى تمديد الهدنة وصولًا لوقفدائم لإطلاق النار

طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي بضرورة تبني موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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فتش عن الكارتة.. طلب إحاطة بشأن التكدس وبطء سداد رسوم المروربكوبري تحيا مصر

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن التكدس وبطء عملية سداد الرسوم والمرور من بوابة كوبري تحيا مصر.

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