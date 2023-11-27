بحوث البساتين ينظم ورشة عمل بعنوان نباتات الزينة وعلاقاتها بالدخل القومي

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كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان نباتات الزينة وعلاقتها بالدخل القومي.

وقال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، إنه نظرا لأهمية الزهور ونباتات الزينة كمحاصيل غير تقليدية ذات عائد اقتصادي متميز سواء تم تسويقها محليا أو من خلال التصدير ؛حيث ساهمت في زيادة قيمة الصادرات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتحقيق خطط التنمية وهذة الصناعةالحيوية ساهمت خلق وتوفير فرص عمل.

وأكد حلمي، اليوم الأحد، أن مصر تتمتع بمناخ معتدل وتربية خصبة لإنتاج معظم أنواع الزهور ونباتات الزينة علي مدار العام.

وأضاف حلمي، أن هذه الورشة سوف تناقش عدة موضوعات نباتات الزينة وعلاقتها بالدخل القومي و المردود الاقتصادي للحدائق العامة وسبل تمنيتها والتغيرات المناخية وتأثيرها علي نباتات الزينة.