"شباب المصريين بالخارج": أبناء الجالية في سويسرا حريصون على المشاركة بكثافة في الانتخابات

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كتب- نشأت علي:

عقد أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، بدولة سويسرا، لقاءات مكثفة مع أعضاء الجاليات المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد أبناء الجاليات للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي .

وأشرف على تنظيم المؤتمر محمود فضل رئيس الجاليه بسويسرا واحمد بدوي نائب رئيس الجاليه بسويسرا وعبدالله فضل عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، والذين أكدوا أن أبناء الجالية المصرية حريصين على النزول بكثافة في الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الجالية المصرية بسويسرا، وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج أنهم سيكثفون اللقاءات وتنظيم عدد من الفاعليات لحث أبناء الجالية المصرية بسويسرا على المشاركة في الانتخابات التي ستجري أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم ٣ آلاف عضو من المصريين بالخارج في مختلف دول العالم ، يكثفون جولاتهم علي أبناء الجاليات المصرية لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "حسين"، أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضاءه فى دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسيه وإظهار صورة مصر الحضاريه والتكاتف حول وطننا والقياده السياسيه فى تلك المرحله المهمه من عمر الوطن.