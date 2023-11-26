تكريم الفائزين بجائزة الشركة القابضة لمياه الشرب فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن



كتب- محمد عبدالناصر:

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن جائزة التميز الداخلي التى أطلقتها الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، تشكل جزءًا هامًا من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير المرافق والبنية التحتية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، للتوسع فى تطبيق الجائزة فى مجالات أخرى بالشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التى تطبق نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها فى جائزة تميز الشركة القابضة.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر لوزارة التخطيط، ممثلة في إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على الدعمه الكبير وتشجيع المبادرات التي تعزز مفهوم التميز في الخدمات الحكومية.

كما تقدم بالشكر لرؤساء مجالس الإدارات لإرادتهم القوية ورغبتهم فى التطوير واتخاذهم قرار المشاركة فى الجائزة وتسخير كل إمكانيات الشركات لإنجاح تلك المبادرة، والدعم الذي قدموه لمراكز خدمة العملاء والخطوط الساخنة خلال الفترة الماضية والتى انعكست بشكل كبير على أدائهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر لمنظمة اليونيسيف على دعمها وتعاونها في كل مراحل الجائزة، موجها الشكر لكل من ساهم وتعاون في تنفيذ وإدارة الجائزة والعمل كفريق من داخل الشركة القابضة وخارجها.

وكرم المهندس ممدوح رسلان، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى مجال مراكز خدمة العملاء وهم على الترتيب (مركز خدمة عملاء المندرة شركة مياه الشرب الاسكندرية - مركز خدمة عملاء مصرالجديدة شركة مياه الشرب القاهرة- مركز خدمة عملاء النوبارية شركة مياه الشرب الاسكندرية)، والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى مجال الخط الساخن وهم على الترتيب (الخط الساخن لشركة مياه الشرب بالقاهرة- الخط الساخن لشركة مياه الشرب بالإسكندرية- الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية).

وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ضرورة تعميق ثقافة التميز الحكومي في كافة الجهات الحكومية؛ لذا ارتأت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي ضرورة استحداث "منظومة جوائز التميز الداخلي" والتي تعني بتشكيل فريق عمل لإدارة جائزة التميز الحكومي داخل كل مؤسسة، يُحاكى فريق جائزة مصر من خلال تنمية القدرات البشرية للمؤسسات؛ والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأضاف نحن نجني اليوم ثمار العمل المستمر والجهد المتواصل بين الجانبين والذي استمر لما يقرب من عام تقرييا لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دورتها الأولى وذلك على مستوى 25 خط ساخن لشركات المياه التابعة و150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية في مبادرة الأول من نوعها كأول قطاع حكومي خدمي؛ وحرص الجانبين على بلورة مجالات التعاون المشترك لوضعها في إطار مؤسسي من خلال توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر الماضي لتعزيز التعاون المستقبلي فى مجال التميز والجودة.

وقال محمد إبراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "سعدت بالشراكة الايجابية مع الشركة القابضة والتى تمثل نموذجا يحتذى به فى الفكر القيادي المؤمن بالتميز ويحرص على تحقيق فكرة الاستدامة للحفاظ على التميز الذى يظهر فى اداء الشركة وينعكس على المواطنين.