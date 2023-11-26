إصابة مراسلة "القاهرة الإخبارية" باختناق على الهواء بسبب إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع

(مصراوي):

تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، من أجل منع أي أجواء احتفالية.

وقالت ولاء السلامين، في رسالة على الهواء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": قبل قليل من الآن، كانت الآليات العسكرية تتحرك باتجاه المواطنين الذين يقفون على بعد 5 كم من بوابة سجن عوفر، وكانت هناك جرافة عسكرية في المكان.

وخلال كلمتها على الهواء، أصيبت باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين والصحفيين، موضحةً: اعتدنا منذ اليوم الأول من هذه الهدنة الإنسانية وقوات الاحتلال تفعل الشيء ذاته عندما تكون على مقربة من استقلال الأسرى في الحافلة حيث تباغت الفلسطينيين.

وقاطعتها الإعلامية إيمان الحويزي قائلة: "سلامتكِ أولا، إذا كنتِ لا تستطيعين التحدث الآن من الممكن أن نعود إليكِ لاحقًا، حاولي الانتقال إلى مكان آخر حتى تستطيعي التنفس والحديث".