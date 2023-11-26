إعلان

BBC

إصابة مراسلة "القاهرة الإخبارية" باختناق على الهواء بسبب إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع

07:52 م الأحد 26 نوفمبر 2023

ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، من أجل منع أي أجواء احتفالية.

وقالت ولاء السلامين، في رسالة على الهواء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": قبل قليل من الآن، كانت الآليات العسكرية تتحرك باتجاه المواطنين الذين يقفون على بعد 5 كم من بوابة سجن عوفر، وكانت هناك جرافة عسكرية في المكان.

وخلال كلمتها على الهواء، أصيبت باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين والصحفيين، موضحةً: اعتدنا منذ اليوم الأول من هذه الهدنة الإنسانية وقوات الاحتلال تفعل الشيء ذاته عندما تكون على مقربة من استقلال الأسرى في الحافلة حيث تباغت الفلسطينيين.

وقاطعتها الإعلامية إيمان الحويزي قائلة: "سلامتكِ أولا، إذا كنتِ لا تستطيعين التحدث الآن من الممكن أن نعود إليكِ لاحقًا، حاولي الانتقال إلى مكان آخر حتى تستطيعي التنفس والحديث".

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية إصابة مراسلة القاهرة الإخبارية باختناق إطلاق الاحتلال قنابل الغاز سجن عوفر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد وفاة طارق عبدالعزيز.. جمال شعبان يحدد 6 أمور عليك فعلها فورًا
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم