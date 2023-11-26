برئاسة حسن عبدالله.. الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

الأحد 26 نوفمبر 2023

07:49 م الأحد 26 نوفمبر 2023

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نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وجاء كالتالى يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اعتبارا من 27-11-2023 ولمدة عام .

وعضوية الآتي أسماؤهم:

1 - السيد / رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى.

2 - السيد / طارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.

3- السيد / محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

4 - السيد / على محمد على فرماوي - خبيرًا تكنولوجيا.

5 - السيدة / نجلاء أنور الأهواني - خبيرًا اقتصادياً .

6 - السيد / شريف حسين كامل محمد - خبيرًا ماليا .

7- السيد / حسن محمد حسن الخطيب - خبيرًا اقتصاديا .

8- السيدة / سميحة السيد فوزي - خبيرًا اقتصادياً .

9- السيد / عصام محمد عبد الهادی عامر - خبيراً محاسبيا وماليا.

10- السيد / محمد عثمان إبراهيم الديب - كبيرًا مصرفيًا.