هيئة الاستعلامات: "الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية" سارية دون عوائق لليوم الثالث

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور ضياء رشوان، أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أكد أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف رشوان، حسب منشور لقناة القاهرة الإخبارية عبر فيسبوك، أن سريان الهدنة يعود للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر الذين يبذلون جهودا مقدرة وتستحق التحية والشكر.

وتابع: رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "الجهود المصرية القطرية المشتركة أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد ونجحت في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس.