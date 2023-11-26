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BBC

ريهام سعيد تعلن موعد ظهورها على شاشة قناة "هي"

02:56 م الأحد 26 نوفمبر 2023

ريهام سعيد

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كتب- أحمد مسعد:

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن أولى حلقاتها على قناة هي، ستذاع يوم السبت المقبل 2 ديسمبر، في التاسعة مساء.

وأضاف ريهام في منشور لها على فيسبوك: انتظروا عوده صبايا الخير من جديد على قناه هي يوم السبت القادم بإذن الله ٩ مساء.. مسيرة خير جديدة وتحدي جديد بإذن الله موفقين بفضل الله وبدعمكوا اللي من غيره مش هاعرف أعمل حاجة.

وأعلنت قناة هي، تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد؛ لتعود مجددًا إلى الشاشة، بعد فسخ تعاقدها مع قناة الشمس.

كانت ريهام سعيد شاركت الجمهور مؤخرًا، بمنشور عبر فيسبوك أعلنت فيه اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.

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ريهام سعيد قناة هي صبايا الخير

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