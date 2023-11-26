عوض تاج الدين: مصر نجحت في توفير اللقاحات وتصنيعها خلال أزمة كورونا

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، أهمية دعم المؤسسات الصحية وإتاحة احتياطي استراتيجي من الأدوية والمعدات والأجهزة، موجها التحية للجيش الأبيض المصري والشهداء منهم خلال جائحة كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نجحت في توفير منظومة اللقاحات، حيث كان العالم كان من نقص اللقاحات وكل الدول التي كانت تنتج اللقاحات كانت تخصص إنتاجها لمواطنيها.

وتابع مستشار الرئيس المصري: "كان هناك معاناة شديدة جدا في توفير اللقاحات، والحمد لله نحن نجحنا في توفير وتصنيع والشراكة في هذه اللقاحات".