اتحاد عمال مصر ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمشاركة قيادات وكوادر التنظيم النقابي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

بدأ المؤتمر الجماهيري العمالي بالسلام الجمهوري، ثم جرى عرض فيلم عن بعض إنجازات الرئيس السيسي في كافة المجالات ومناحي الحياة.

وأكد محمد جبران، أن ما تحقق على أرض الواقع بمثابة نماذج ناجحة مضيئة لا ينكرها إلا جاحد، داعيا عمال مصر إلى الاحتشاد أمام الصناديق لانتخاب الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأضاف جبران، أن "مصر تشهد منذ عام 2014 سيمفونية من الحب والإخلاص والانتماء لتصل إلى الجمهورية الجديدة تقوم على بناء الدولة والإنسان معاً لنرى ويرى العالم معنا تطورات ضخمة وكبيرة ومذهلة في عالم العمران وفي مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ليتغير شكل الدولة وتتبدل من حال إلى حال".

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات هاني محمود، دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي اهتم بعمال مصر ورفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى إنشاء 17 مدينة جديدة وتدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى التي وفرت ملايين فرص العمل.

وشدد محمود على أن قوة عمال مصر تدعم الاقتصاد، لافتا إلى أن هناك جهودا لرفع كفاءه مستوى العاملين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي.