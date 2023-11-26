أمطار وانخفاض حرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الحكومة تهدد: سنتخذ هذا الإجراء إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع دخول فترة المساء من المتوقع تعرض المناطق الشمالية الغربية للبلاد لمزيد من الأمطار خصوصًا المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم، لـ مصراوي، اليوم الأحد، أن طقس الغد الاثنين تنخفض درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 22 درجة مئوية، وأنه من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء لطيفة تمامًا خلال فترات النهار بالقاهرة ومحافظات شمال البلاد معتدلة تماماً على المناطق الجنوبية.

وتابعت: خلال الـ 48 ساعة المقبلة ستكون الأجواء شتوية خاصة مع نشاط للرياح الذي يساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد أمطارا من خفيفة إلى متوسطة بشكل متقطع.

وتابعت: سرعات الرياح اليوم تتراوح ما بين 50 إلى 60 كيلو متر، وبالتالي سيكون هناك استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت إلى توقف حالة الملاحة بالبحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، بالإضافة إلى البحر الأحمر حيث تتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار مضيفة: من المتوقع تحسن الطقس مطلع يوم الثلاثاء المقبل.