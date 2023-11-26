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BBC

عوض تاج الدين: الزيادة السكانية جعلت منظومة التأمين الشامل ضرورة ملحة

01:21 م الأحد 26 نوفمبر 2023

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ما تقدمه المنظومة الصحية في مصر على مدار الساعة والأعوام السابقة ما زال مستمرا، ولا يكفيها حديث.

وأضاف خلال كلمته بفاعليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تنفيذ ملايين التدخلات الطبية، التشخيصية والعلاجية والوقائية والعاجلة وجراحات كبيرة ومعقدة في مختلف تخصصات الطبية.

وتابع مستشار الرئيس المصري، أنه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والمتزايدة، واتساع الرقعة العمرانية والمدن الجديدة، ومع التقدم الطبي وتداخله المذهل كل ساعة، في النواحي التشخيصية والعلاجية، استطاعت مصر أن تسيطر على كل الأمراض المزمنة، وبالتالي، فقد أصبح هناك حاجة ملحة وأساسية لتقديم منظومة التأمين الصحي الشامل ليغطي كل المجتمع وكل سكان مصر.

محمد عوض تاج الدين الزيادة السكانية منظومة التأمين الشامل الملتقى السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية

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