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BBC

عوض تاج الدين: زيادة متوسط عمر المصريين 20 عاما بسبب تطوير منظومة الصحة

01:02 م الأحد 26 نوفمبر 2023

الدكتور محمد عوض تاج الدين

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كتب- مصراوي:
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن متوسط عمر الإنسان المصري تحسن بزيادة 20 عاما، إذ إن متوسط عمر الإنسان المصري كان الأربعينيات من العمر خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أما اليوم ارتفع متوسط عمر الإنسان المصري لأكثر من 70 عامًا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تطوير المنظومة الصحية نتج عنه السيطرة على الكثير من الأمراض منها مرض البلهارسيا، لافتا إلى أنّ الإنجاز الكبير جدا في تشخيص وعلاج والوصول إلى المرحلة الذهبية في السيطرة على الالتهاب الكبدي الوبائي c، والقضاء تمام على شلل الأطفال، وما زالت الحملات مستمرة، والقضاء على الحصبة والحصبة الألماني والسعال الديكي.

ووصف الدكتور محمد عوض تاج الدين الإحصائيات الخاصة بنتائج الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات الماضية بـ «الأرقام الرائعة»، مشيدا بسيطرة مصر على أمراض أخرى مثل مرض الدرن.

عوض تاج الدين متوسط عمر الإنسان المصري الملتقى السنوي الهيئة العامة للرعاية الصحية

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