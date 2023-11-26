السفير الفلسطيني في لندن: حرب غزة كشفت حقيقة الإعلام الغربي

كتب- إسلام لطفي:

قال السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط، إن الإعلام الغربي يحاول قلب الحقائق وإظهار حركة حماس أنها من تقوم بحالة العنف والإرهاب.

وأضاف خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية" في منتدى مصر للإعلام، اليوم الأحد، أن الإعلام هي وظيفة ومهمة نقل الحقيقة، وفي هذه المعركة تكشفت العديد من الأمور، خاصة أن الإعلام الغربي بدأ بشكل منحاز وغير مهني.

وتابع: بعض وسائل الإعلام الغربية مارست اللوبي السياسي لإسرائيل والمتلقي الغربي يشعر أن إعلامه تحول إلى جزء من المشكلة، وفقد جزء كبير من مصداقيته.

واستطرد: الإعلام العربي على تنوعه واختلافه والمناقشات حول المصطلحات، فإنه كشف حقيقة الإعلام الغربي في تناوله للأحداث.