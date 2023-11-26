إعلان

BBC

السفير الفلسطيني في لندن: حرب غزة كشفت حقيقة الإعلام الغربي

12:07 م الأحد 26 نوفمبر 2023

السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قال السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط، إن الإعلام الغربي يحاول قلب الحقائق وإظهار حركة حماس أنها من تقوم بحالة العنف والإرهاب.

وأضاف خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية" في منتدى مصر للإعلام، اليوم الأحد، أن الإعلام هي وظيفة ومهمة نقل الحقيقة، وفي هذه المعركة تكشفت العديد من الأمور، خاصة أن الإعلام الغربي بدأ بشكل منحاز وغير مهني.

وتابع: بعض وسائل الإعلام الغربية مارست اللوبي السياسي لإسرائيل والمتلقي الغربي يشعر أن إعلامه تحول إلى جزء من المشكلة، وفقد جزء كبير من مصداقيته.

واستطرد: الإعلام العربي على تنوعه واختلافه والمناقشات حول المصطلحات، فإنه كشف حقيقة الإعلام الغربي في تناوله للأحداث.

حرب غزة السفير الفلسطيني في لندن الإعلام الغربي الإرهاب حركة حماس هدنة غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة تهدد: سنتخذ هذا الإجراء إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام