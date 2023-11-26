الانتخابات الرئاسية.. التحالف الوطني يواصل مؤتمراته تحت شعار" انزل شارك"

الحكومة تهدد: سنتخذ هذا الإجراء إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام

كتب- أحمد مسعد:

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربيه؛ لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "انزل وشارك مصر الأهم".

وجاء المؤتمر بحضور الآلاف من ممثلين الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلتا وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة، والمواطنين.

وأوضح بيان التحالف، أن الفعاليات تناولت الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناتها من دعم علي مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وناشد التحالف، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية، التي يتمتع بها أبناء المحافظة؛ وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بالبلاد.