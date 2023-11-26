وزير الصحة يجدد تكليف «ضاحي» برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا، بإعادة تكليف الدكتور محمد ضاحي، برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يذكر أن الدكتور محمد ضاحي، شغل العديد من المناصب القيادية خلال عمله في وزارة الصحة والسكان، حيث عمل مديرا لمستشفى شرم الشيخ الدولي، في الفترة من 2015 إلى 2016 ثم مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016 إلى أن تم تكليفه برئاسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة من 2018 إلى 2020 ثم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي من عام 2020 وحتى الآن.