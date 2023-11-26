ضبط أقراص ومواد مخدرة داخل طرد أدوات منزلية قادم من بلجيكا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية بقوية البضائع بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة داخل بوليصة شحن أدوات منزلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر بالمطار، أن معلومات مشتركة وردت من إدارة جمرك البريد المصري والادارة العامة لمكافحة المخدرات عن وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن وارده من بلجيكا، وكلف أحمد جويلى مدير جمرك البريد المصري رانيا عصمت مأمور التعريفة بفتح الطرد، وتبين وجود 1000 من أقراص مخدر الإكستاسى و850 جرام من مخدر Mdma وواحد كيلو جرام لمخدر الكوكايين مخبأة داخل علب أدوات منزلية بالعرض علي الاداره العامة أفادت بكونها مواد مخدرة.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة ، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.