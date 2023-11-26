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اليوم.. "ذاكرة الوطن" يناقش العدوان الصهيوني قطاع غزة

06:00 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

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كتب- محمد شاكر
يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي.

حيث يناقش الصالون أحداث العدوان الصهيوني قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وطبيعة ثقافة المقاومة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

وذلك بمشاركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو (أحد قيادات منظمة فتح الفلسطينية) والأديب المصري الدكتور السيد نجم، في السابعة مساء اليوم.

ذاكرة الوطن العدوان الصهيوني قطاع غزة

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