رمال مثيرة للأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد يحذر من طقس الأحد

البسوا الكمامة.. الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية غدًا

كتب- محمد شاكر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدة ظواهر غدا الأحد.

وقالت الهيئة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،:"ما زلنا مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة".

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من( ٣_ ٥ )متر .

أيضا تنخفض درجات الحرارة مقارنة باليوم بمعدل من (٢-٣) درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة ٢٥ درجة مئوية.