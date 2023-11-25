حماس: الإفراج عن 7 أجانب غير مشمولين بالاتفاق

كتب- حسن مرسي:

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إن الحركة ملتزمة بالاتفاق الموقع برعاية مصرية قطرية بالأمس التزاما حرفيا.

وأضاف النونو، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن هناك خروقات وبعض التحركات بالدبابات وبالطائرات وعدم التزام بحرفية ما اتفق عليه فيما يخص أعداد النساء والأطفال".

وأوضح أن هناك 7 إضافيين من الأجانب غير مشمولين في الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد التزام حماس وجديتها بما تعهدت به للوسطاء في مصر وقطر

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، أن المشكلة في عدد الشاحنات التي كانت تصل إلى شمال غزة، منوها بأن هذه المنطقة لم يصلها أي مساعدات سوى 3 شاحنات فقط أمس، وحذرنا من عدم إتمام تسليم المحتجزين إلا بدخول 100 شاحنة يومية طيلة أيام الهدنة إلى شمال القطاع.

وأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، أنه لم يدخل باليوم الأول من الهدنة إلا 30% من أعداد الشاحنات وهذا الأمر مرفوض.