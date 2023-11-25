حماس: جاهزون للدفاع عن أرضنا وشعبنا إذا ما انتهك الجانب الإسرائيلي الهدنة

كتب- حسن مرسي:

أعرب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، عن رفض الحركة للتهديدات الإسرائيلية باستئناف العمليات العسكرية حال تعثر صفقة تبادل الأسرى اليوم.

وقال النونو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: يدنا على الزناد وجاهزون للدفاع عن أرضنا وشعبنا إذا ما انتهك الجانب الإسرائيلي بنود اتفاق الهدنة الحالية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، أن شمال قطاع غزة لم يصله أي مساعدات حتى أمس سوى 3 شاحنات فقط، وهناك رفض من الحركة لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن عملية تبادل الدفعة الثانية من المحتجزين بدأت بالفعل وتسليم المحتجزين للصليب الأحمر الدولي تتم حاليًا.