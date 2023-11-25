دعمًا للسيسي.. اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية يطلق أكبر حملة انتخابية بأوروبا

أعلن المهندس جورج عياد، رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج، عن انطلاق أكبر حملة في أوروبا، لدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية 2024.

وقال "عياد"، إنه سيتم انطلاق الحملة رسميًا من خلال إقامة ندوة كبيرة في جنيف، وستكون الندوة من أجل تجمع مئات المصريين المقيمين، وستتمحور حول إعلان المصريين بسويسرا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في حملته الانتخابية.

وأضاف رئيس اتحاد رجال الأعمال والجاليات المصرية بالخارج، أن الحملة ستنطلق في كلا من ميلانو وروما في إيطاليا غدًا يشارك فيها مئات المصريين المقيمين في تلك المدن، وستكون هذه الفعاليات فرصة لتوحيد الجهود والتعبير عن التضامن ودعم الرئيس في حملته الانتخابية لرئاسة مصر 2024.

وأوضح أنه سوف تقام ندوة من أجل الحملة في أمستردام، العاصمة الهولندية التي تعكس إرداة المصريين في الخارج في المساهمة الفاعلة لتعزيز تنمية بلدهم والمشاركة في بناء مستقبل مشرق لمصر من خلال اختيار مرشحهم عبدالفتاح السيسي.

وأكد "عياد"، أن المصريون في الخارج يعملون بروح واحدة وتكاتف لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار لمصر.

وحث جميع المصريين المقيمين في الخارج على المشاركة الفعالة في هذه الحملة الوطنية، وندعوهم للتوحد والتكاتف لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مستقبل أفضل.