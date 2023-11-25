هيئة شئون الأسرى: إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق على تحرير أسرانا حسب الأقدمية



كتب- حسن مرسي:

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن هناك استياء كبير لدى الفصائل من التلاعب بلوائح الأسرى، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتسلم حتى الآن كشف الأسماء المفترض الإفراج عنها في اليوم الثاني من الهدنة في قطاع غزة، ولا توجد أي علامات على وجود الأسيرات في سجن عوفر.

وأوضح "فارس"، خلال تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، أن الاتفاق نصّ على تحرير الأسرى حسب الأقدمية ولكن إسرائيل لم تلتزم به.

وأضاف أن هناك تضارب بشأن مكان استلام الأسيرات سواء مع معتقل عوفر أو من آخر، ما يضع الإعلام والمسئولين في حالة من الشكوك، مع تكتم سلطات الاحتلال عن الأسماء والاكتفاء بالإعلان عن العدد فقط والذي يبلغ 39 وليس حسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأعداد تبلغ 42.

وأشار رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إلى أن معتقل عوفر يشهد تواجدًا كبيرًا للآليات العسكرية والسيارات الإسرائيلية، بخلاف قوة من جنود الاحتلال التي تطلق من وقت لآخر قنابل مسيلة للدموع.