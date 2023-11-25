حدث في 8 ساعات| وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين.. ومواعيد تسليم شقق دار مصر

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، ووزير خارجية البرتغال، ووصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة تمهيدًا للإفراج عنهم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: