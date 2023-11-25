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BBC

دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية في طريقها لطلب وقف إطلاق نار دائم بغزة

07:24 م السبت 25 نوفمبر 2023

السفير حسين هريدي

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كتب- حسن مرسي:

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المجتمع الدولي رحب بالهدنة الإنسانية في غزة بشكل كبير، وأشاد بالجهود المصرية القطرية الأمريكية للوساطة للتوصل لهذه الهدنة، وهناك آمال أن تتحول هذه الهدنة لهدنة مستمرة يعقبها الاتفاق على وقف مستدام ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه حال استمرار الهدنة والتوصل لاتفاق شامل ودائم لإطلاق النار ستخرج جميع الأطراف فائزة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تهديد حكومة الحرب في إسرائيل باستئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة الحالية، لن يلقي تعاطفًا حتى من الدول الغربية الداعمة والمؤيدة لإسرائيل في حربها.

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