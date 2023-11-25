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غدا.. افتتاح عرضى "الشك" و"نصف وجه" على الطليعة

06:55 م السبت 25 نوفمبر 2023
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    افتتاح عرضى الشك ونصف وجه على الطليعة (1)
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    افتتاح عرضى الشك ونصف وجه على الطليعة (2)
  • عرض 3 صورة
    افتتاح عرضى الشك ونصف وجه على الطليعة (3)
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كتب- محمد شاكر

تستضيف فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الشك" تأليف جان باتريك شانيلي وإخراج شريهان الشاذلي بقاعة زكي طليمات في تمام الثامنة مساء.

كما يفتتح أيضاً عرض "نصف وجه" تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة مساء، ابتداء من غد الأحد ٢٦ نوفمبر ولمدة وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر الجاري.

وذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وبين المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة د.غادة جبارة.

يأتى ذلك ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" والذي يستضيف خمسة عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، فى إطار خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها.

فرقة مسرح الطليعة المخرج خالد جلال طاع شئون الإنتاج الثقافى البيت الفني للمسرح لمعهد العالي للفنون المسرحية

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