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هيئة الدواء تحدد سبب تغير نتيجة تحليل المخدرات

05:03 م السبت 25 نوفمبر 2023

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين المتقدمين لإجراء تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم تناولها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.

وأوضحت أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين و دايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

ونصحت بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

هيئة الدواء المصرية تحليل المخدرات أدوية البرد المستحضرات الطبية

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