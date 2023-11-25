مقترح برلماني بتبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن أهمية تبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي، وعمل حملة توعوية واسعة في جميع أرجاء الوطن العربي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه في ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة أصبح لزامًا أن يكون هناك اهتمام عربي بهذا الملف على المستوى العربي.

وقال حسانين توفيق: تأتي أهمية ملف الأمن السيبراني على الأمن القومي العربي، في ضوء المخاطر المتمثلة في هجمات سيبرانية لجماعات ودول أحيانًا، لا سيما أنه مع التطور التكنولوجي الهائل تجاوزت هذه العمليات الأفراد ووصلت إلى مرحلة بعض الجماعات الدولية.

وأشار النائب إلى أن أغلب التطبيقات الإلكترونية، وكذلك الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها؛ أصبحت تجبر المستخدمين على مشاركة معلوماتهم الخاصة، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على الأمن المعلوماتي.

وأوضح توفيق أن العديد من الدول العربية؛ بما فيها مصر، لديها تشريعات للتعامل مع ملف الأمن السيبراني، وهذه ليست المشكلة في الأزمة؛ حيث إن الأزمة الحقيقية تتمثل أولاً في غياب الوعي لدى المستخدمين، وثانيًا عدم وجود كفاءات للتعامل مع تداعيات مخاطر الأمن السيبراني؛ مثل سرقة البيانات وغيرها.

وقدم عضو مجلس الشيوخ عددًا من المقترحات، تتمثل في تبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي، مع عمل حملة توعوية واسعة في جميع أرجاء الوطن العربي.

وطالب النائب بضرورة التركيز على التعريف بمخاطر وتهديدات الأمن السيبراني وسبل مواجهتها والتوعية بشأنها.

ودعا حسانين توفيق إلى ضرورة مراجعة التشريعات في الدول العربية؛ بما يحافظ على الخصوصية والأمن المعلوماتي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بأهمية تدريب الكوادر العاملة في قطاع التحول الرقمي على ضوابط التعامل مع مستجدات الأمن السيبراني.

وشدد توفيق على ضرورة تبني رؤية عربية في وضع ملف الأمن السيبراني في المناهج والبرامج الدراسية لزيادة الوعي لدى النشء.

وأكد النائب أهمية التوسع في عمل تطبيقات عربية خاصة؛ بما فيها الألعاب الإلكترونية حفاظًا على خصوصية وثقافة المجتمع العربي.