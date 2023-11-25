نستهدف 30 مليون سائح.. تفاصيل لقاء نائب وزير السياحة وفدَ المدرسة الوطنية للسياسة بباكستان

كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وفدًا من المدرسة الوطنية للسياسة العامة بدولة باكستان؛ يضم مجموعة من كبار المسؤولين بحكومة باكستان؛ أثناء زيارتهم مصر، في إطار برنامجهم التدريبي للقاء عدد من ممثلي الحكومة المصرية؛ للاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المناحي.

حضر الاجتماع الدكتورة سها بهجت، مستشار الوزير لشؤون التدريب، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي.

ورحبت نائب الوزير بالوفد، مشيرةً إلى حرص الوزارة على توفير عوامل الأمن والأمان والسلامة للسائح وتنفيذ الحملات الترويجية التي تؤكد قيام المقصد المصري بتطبيق المعايير والضوابط التي تضمن ذلك، إلى جانب الرقابة على الشركات السياحية؛ للتأكد من تنفيذها البرامج السياحية في إطار هذه الضوابط، وأن السائح يحصل على ما وُعِد به من خدمات.

واستعرضت غادة شلبي الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحةً أن المنتج السياحي المصري غني ومتنوع؛ وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكل المقومات والأنشطة السياحية.

وقامت نائب الوزير بالرد على استفسارات الوفد؛ والتي من بينها محاور التعاون التي يمكن تفعيلها في المجال السياحي بين الجانبَين المصري والباكستاني، مشيرةً إلى التيسيرات المقدمة للسائحين من باكستان من تأشيرات الدخول لمصر.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض فرص الاستثمار في المجال السياحي في مصر؛ حيث تمتلك مصر العديد من فرص الاستثمار؛ خصوصًا في مجال السياحة، بالإضافة إلى استعراض الأنماط المتعددة للمنشآت الفندقية المصرية، والإجراءات التي يتم تنفيذها من قِبل الجهات المختصة قبل حصول المنشأة الفندقية على التراخيص اللازمة لتشغيلها.

وتم الحديث عن الدور الذي تلعبه المكاتب السياحية الخارجية للترويج للمقصد المصري والمتابعة المستمرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق للعمل على زيادتها، وما تقوم به الهيئة للترويج لعدد من المقاصد السياحية المصرية؛ لتسليط الضوء بشكل كبير على إمكاناتها الفريدة، إلى جانب تنفيذ عدد من آليات الترويج، مثل تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وبرامج تحفيز الطيران.

وأشاد أعضاء الوفد على ما تم تناوله من نقاط مهمة وإجابة عن استفساراتهم خلال هذا الاجتماع.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما شاهدوه من مقومات جاذبة في مصر وانبهارهم بالآثار المصرية التي لا تزال تحتفظ برونقها وروعتها حتى الآن، مشيدين بالخبرات المصرية في هذا المجال.