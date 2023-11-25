8 آلاف طن مواد غذائية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة

القاهرة- أ ش أ

تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني حتى أمس الجمعة، 2468 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و8440 طنا من المواد الغذائية، و658 طنا من الوقود، و6345 طنا من المياه، فضلا عن مواد إغاثة أخرى بلغت 1885 طنا، بالإضافة إلى 82 قطعة من الخيام والمشمعات، و18 سيارة إسعاف، و1849 شاحنة .

واستقبلت مصر نحو 236 مصابا و273 مرافقا لهم، وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريا .

وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول الأخرى لإيصالها إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.