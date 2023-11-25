برلماني: دعم صناعة الدواء يضمن ضخ استثمارات مباشرة بالأسواق

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة.

ورحب "سليم" في بيان له أصدره اليوم السبت، بتصريحات الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية التى أكد فيها حرص الهيئة الدائم على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين صناعة الدواء والمواد الخام الفعالة محلياً وكذلك تهيئة المجال الفني والإجرائي لجذب الاستثمارات، والحفاظ على السمعة الدولية للدواء المصري من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية ومواكبة المرجعيات العالمية، وأحدث مواصفات الجودة والتصنيع.

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير لهيئة الدواء المصرية لحرصها على تقديم الدعم اللازم لمختلف شركات الأدوية فنيًا وإجرائيًا في مختلف مراحل الإنشاء والتصنيع والإنتاج لتعميق توطين صناعة الدواء.

وأكد أن دعم الهيئة للمشروعات الصناعية الدوائية يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها ضخ استثمارات مباشرة في سوق الدواء المصرية وجعل مصر بوابة تصدير المستحضرات الصيدلية للقارة الإفريقية والمنطقة العربية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج.