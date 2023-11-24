نشرة البرلمان| مطالب بمحاكمة محتكري السلع.. والإشادة بموقف مصر الرفض للتهجير

كتب- سامح سيد :

واصل نواب البرلمان الاشادة بموقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينين والمطالبة بمحاكمة محتكري السلع الاستراتيجية واتهام الحكومة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث في مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:

وكيل "عربية النواب": موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بتأييد دولي

قال أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن موقف مصر الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج قطاع غزة يحظى بتأييد دولى كبير وواسع النطاق.

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برلماني يطالب بمحاكمة محتكري السلع الاستراتيجية

أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده التام لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.

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برلماني: تقاعس الحكومة سبب زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء

حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى.

وأكد أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.

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