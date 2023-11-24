نشاط "العمل" في أسبوع| تعويضات جديدة للعمالة غير المنتظمة.. ونقاش لقانون يراعي جميع الأطراف



كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، أبرز أنشطة وزارة العمل خلال الأسبوع الماضي، كما يلي:

"المشروعات الصغيرة"

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بمقر الإتحاد بمدينة بدر.

وجاءت زيارة الوزير، ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال؛ لتعزيز علاقات العمل، وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية، وبحث جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المعنية بعالم العمل.

"الغرف السياحية":

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، الأحد الماضي، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الإتحاد بالدقي؛ لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير ورئيس الاتحاد، على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والتدريب المهني، والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب بذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والقوانين المختصة بملفات العمل.

وقال شحاتة، وفق بيان الوزارة الأحد، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع جميع شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال؛ لتعزيز علاقات العمل والتعاون، والخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا على البرلمان؛ لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات.

"مصر للطيران"

شهد مقر وزارة العمل الخميس الماضي، بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية - قطاع السياحة "الكرنك"، إحدى شركات وزارة الطيران المدني، حيث يمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول، رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، وعن الشركة أشرف عبدالوهاب راتب محمد، مفوضًاعن الطيار محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ويأتي البروتوكول، وفق بيان وزارة العمل الخميس، بين الوزارة والشركة؛ بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، ولديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة، خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج.

"عمالة غير منتظمة"

سَلّمت وزارة العمل، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر (5) عمال متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة، بإجمالي عدد مستفيدين 14 من أفراد تلك الأسر، بواقع مبلغ 650 ألف جنيهًا، من أبناء محافظات: «القاهرة، والبحيرة، وبورسعيد»، مقدمة من شركة مصر للتأمين؛ كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة؛ لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.

وأضافت العمل، أن الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة، مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، قاما بتسليم الشيكات نيابة عن وزير العمل.

وأوضحت الوزارة، أن هذه التعويضات شملت حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم: «رجب سيد عبد الفضيل، ومصطفى محمود أحمد، وداليا سمير السيد».

وأشارت إلى أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 370 ألف جنيهًا، وشملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 2 عمال مصابين، بلغت 80 ألف جنيهًا، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: «إسلام إبراهيم حامد، وكيرلس هاني خليل».