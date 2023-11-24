بكري: التفاوض بين حماس ونتنياهو عبر وسطاء انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مستجدات الاوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع تسليم الأسرى بين الجانبين.

وأكد مصطفى بكري عبر برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يحتفل اليوم بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى مشيرا إلى أن مجرد التفاوض بين حماس ونتنياهو عبر وسطاء انتصار للمقاومة والشعب الفلسطيني.

وأشار بكري إلى أن جهود مصر وقطر بقيادة الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد بالتواصل مع أمريكا نتيجتها ما حدث اليوم أمام معبري (رفح – كرم سالم)، معلقا: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة وأصابت الاحتلال بالذعر، وفككت الداخل الإسرائيلي وأوجدت خلافات مع حكومة نتنياهو.

وعلق مصطفى بكري قائلا: مصر كانت تدرك أن جهدها لن يتوقف، فالاتصال بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن أكد على أنه لا تهجير للفلسطينيين من أرضهم مع الحديث عن هدنة دائمة ومستقرة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين منذ 75 عاما وهم مشردون يشتاقون للعودة لموطنهم.

وقال بكري: ما حدث اليوم درسا للصهاينة الذي تصورا أنهم باستخدام طائراتهم وقوتهم هزيمة العزيمة الفلسطينية، وحجم الخسائر في جيش الاحتلال كانت دافعا للقبول، بالتزامن مع جهود مصر والدول العربية لوقف إطلاق النار، وفي النهاية حماس والشعب الفلسطيني انتصرت.