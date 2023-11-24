رئيس "العامة للاستعلامات": إسرائيل لم تطلب الإفراج عن الجنسيات الأخرى حتى الأمريكية



كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأمور تجرى كما تم التخطيط له فى الهدنة الإنسانية ولا توجد اختراقات على وقف إطلاق النار.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن كل تفاصيل العمليات العسكرية تجرى كما تم الاتفاق عليها وكل شيء متوقف من الناحية العسكرية.

وأشار إلى أن المساعدات الاستثنائية تم دخول 40 شاحنة دخلت من مصر عبر معبر رفح بالإضافة إلى كمية الوقود المقررة يوميا وهى 130 ألف لتر من الوقود بالإضافة إلى شاحنات تحمل غازا للاستخدامات المنزلية.

وأوضح أن صفقة التبادل الأسرى نجحت فيها الجهود المصرية أن تضيف 12 من رعايا تايلاند الذين كانوا موجودين بالصدفة خلال أحداث 7 أكتوبر وسيتم تسليمهم عند معبر رفح، حيث تستعد السلطات المصرية الآن لاستقبال الأسرى الإسرائيليين عند معبر رفح، ثم يعاد تسليمهم إلى الجانب الإسرائيلى.

وعن المحتجزين الذين يحملون جنسيات أخرى، قال: "لدينا تصريحات مبكرة من حركة حماس تقول إن الحاملين للجنسية الأجنبية غير الحاملين للجنسية الإسرائيلية ضيوف عندها وسيتم الإفراج عنهم والجهود المصرية تتواصل للإفراج عن المدنيين الذين لا يحملون جنسيات إسرائيلية وهذه بادرة، والاستجابة من المقاومة للجهود المصرية بالإفراج عن 12 تايلنديا وهذه الجهود ستتواصل للذين ليسوا طرفا في الصراع.

وأضاف: الجانب الإسرائيلى خاض المفاوضات للتبادل من أجل حاملى الجنسية الإسرائيلية فقط ولم يقترب من جنسيات أخرى مثل حالة التايلنديين وإسرائيل لم تطلب الإفراج عن أى شخص لا يحمل الجنسية الإسرائيلية حتى أصحاب الجنسيات الأمريكية، لافتا إلى أن أى إفراج هو بناء عن جهود مصرية واستجابة من حركة حماس والمقاومة.