المفتي: الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه بعد انتقال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت تصرفات الصحابة الكرام مفصحة عن المسلك النبوي، لافتا إلى أن بعد انتقال النبي كان لا وحي بعده، وهو ما جاء فى حديثه الشريف: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتى.

وأوضح المفتي، خلال برنامج "للفتوى حكاية"، عبر فضائية "الناس"، مساء الجمعة: "الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة، فالنبي كان يتصرف بصفته نبيا وإماما وقاضيا ومفتيا، فبعد انتقاله انتهى الوحى، وبقى الثلاث التصرفات الباقية وسيدنا النبي. محمد صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة إن تصرفاتهم تننضبط فى اطار الوحى وما يمكن الاجتهاد به من الكتاب والسنة".

واستكمل: "ستجد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن كل الامور تتم وفق ما علمه للصحابة الكرام، فلا تجد جيشا يخرج إلا بأمر ولى الأمر".