وكيل "عربية النواب": موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بتأييد دولي

كتب- سامح سيد:

قال أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن موقف مصر الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج قطاع غزة يحظى بتأييد دولى كبير وواسع النطاق.

وأشاد بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع رئيسى وزراء أسبانيا وبلجيكا والتى أكد فيها أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقله للرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا.

كما أشاد بتأكيد الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء وقوله الواضح والحاسم "لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين وإحنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد "أباظة" أن الرسائل الواضحة والحاسمة من مصر حول ملفات الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها والرفض وبشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن رؤية مصر تجاه دعم ومساندة القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين اصبحت واضحة أمام العالم كله وهى تتمثل فى اعتبار مصر لهذه القضية بمثابة قضية وطنية لها اولوية قصوى فى سياسات مصر إقليمياً وعربياً ودولياً وأن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال ويغمض لها جفن إلا بتحقيق حلم الفلسطينيين والمصريين والعرب فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.