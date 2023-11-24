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BBC

فحص طبى لـ13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني بمعبر رفح

06:34 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

معبر رفح

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قالت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، إنه بدأ إجراء الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليًا و10 تايلانديين وفلبيني واحد، بمعبر رفح، قبل أن تستلمهم مصر ضمن اتفاق الهدنة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

فحص الأسرى فحص طبي معبر رفح صفقة الاسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي

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