مصر تسلم الجانب الفلسطيني أكثر من 16 ألف طن مساعدات لأهالي غزة

كتب- محمد أبو بكر:

سلمت مصر الجانب الفلسطيني حتى أمس الخميس 2357 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 7328 طنا من المواد الغذائية و 528 طنا من الوقود.

وسلمت مصر الجانب الفلسطيني حتى أمس الخميس 4887 طنا من المياه ومواد إغاثة بلغت 1574 طنا و 82 قطعة من الخيام والمشمعات و16 سيارة إسعاف و 1616 شاحنة، وفق نبأ عاجل من قناة القاهرة الإخبارية.

واستقبلت مصر حتى أمس الخميس نحو 319 مصابا و 258 مرافقا لهم وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و 1256 مصريا.