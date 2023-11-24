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BBC

مصر تسلم الجانب الفلسطيني أكثر من 16 ألف طن مساعدات لأهالي غزة

03:38 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

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كتب- محمد أبو بكر:

سلمت مصر الجانب الفلسطيني حتى أمس الخميس 2357 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و 7328 طنا من المواد الغذائية و 528 طنا من الوقود.

وسلمت مصر الجانب الفلسطيني حتى أمس الخميس 4887 طنا من المياه ومواد إغاثة بلغت 1574 طنا و 82 قطعة من الخيام والمشمعات و16 سيارة إسعاف و 1616 شاحنة، وفق نبأ عاجل من قناة القاهرة الإخبارية.

واستقبلت مصر حتى أمس الخميس نحو 319 مصابا و 258 مرافقا لهم وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و 1256 مصريا.

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