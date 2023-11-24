بالشروط.. "المحطات النووية" تمد فترة التقدم لوظائف خريجي "علوم وهندسة"

كتب - محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مد فترة التقديم للقبول في وظائف خريجي هندسة وعلوم وما يعادلها خلال المدة من 24 -11-2023 الى 30-11-2023.

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الإعلان وظائف العلوم من الحاصلين بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في تخصصات «ﻛﯾﻣﯾﺎء – ﻓﯾزﯾﺎء في الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة »

وأعلنت الهيئة الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية من الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة.

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎزاﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اإﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة

التخصصات المطلوبة للوظائف الهندسية 2023

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة الآتية «هندسة نووية - كهرباء - كيمياء - ميكانيكا - مدني».

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الأولى بالوظائف الهندسية 2023

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 10 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقة ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 4 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣداﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ والحاسب الآلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

- ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗوﺟﯾﮫ ووﺿﻊ اﻟﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الثانية بالوظائف الهندسية 2023

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدراتاﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.